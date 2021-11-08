企業招聘｜滙控擬重拓印度私銀市場

滙豐控股(005)財富管理和個人銀行業務首席執行官Nuno Matos表示，內地零售財富管理業務的招聘目標已提前完成，並正研究重新進入印度的私人銀行業務，這是該集團將亞洲和財富管理作為增長關鍵支柱的發展計劃一部分。

行政總裁祈耀年(Noel Quinn)早前指，該股將在財富管理和私人銀行業務投入35億美元(約273億港元)，以實現至2025年成為亞洲頂級財富管理機構的目標。

Matos對外電指，在私人銀行業務方面，現在處於明顯擴張模式，正研究是否重新進入印度私銀業務市場，他指，印度超級富豪人數正快速增長，股市創紀錄，造就不少市值達10億美元的初創公司。而該集團於2015年退出印度私銀業務，因利潤豐厚但競爭非常激烈，同時亦很少外國企業。

他續指，希望為大量富裕階層和高淨值客戶提供銀行服務。目前在印度擴展的兩個主要支柱是保險和資產管理，私銀方面則未有開展，「這需要在今年做出戰略決策。」

至於內地方面，Matos說，該集團正計劃強化內地移動財富規劃服務——

滙豐聆峰(HSBC Pinnacle)，年底前聘用約700名私人財富規劃師，原先計劃聘用550名。