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企業放榜後急出手 上月回購漲十倍
2 小時前
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企業放榜後急出手 上月回購漲十倍
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騰訊上月共斥近6億元回購。(資料圖片)

數│據│統│計

新冠肺炎疫情後，企業中期業績普遍報捷，不少更在放榜後急回購。按本報綜合回購數據粗略統計，上月企業單計港元的回購總額約43.6億元，按年急升9.6倍，連同7月約25.5億元，合共約69.1億元，按年亦大漲8.1倍。而本月甫開局3個交易日，亦已共錄逾5億元回購額，為去年9月全月的24%，估計企業續錄大手掃貨。

若計及中國平安保險(2318)上月約16.6億元人民幣的A股回購，上月整體回購總額更超越60億元。撇除平保，上月最大手掃貨者為騰訊控股(700)，全月斥近6億元買貨，其次為信義玻璃(868)、碧桂園服務(6098)及新世界發展(017)，均齊齊擲逾5億元回購。

不過回購多寡與股價表現卻未必成正比，平保上月27日起掃貨，股價至今反覆向下走2.7%，信義玻璃、碧桂園服務及新世界在大手回購期間，股價亦只反覆橫行。惟騰訊在上月19日起至今，有9個交易日有出手回購，股價在首次出手回購當日即見收市低位，及後一度衝上500元大關，至今則反彈近16%。


次線科企掃貨後 助燃股價
其他次線科技企業的回購手影，亦見對股價有一定推動作用。如金山軟件(3888)上月底突大手回購近5千萬元後，股價有見底跡象；微盟集團(2013)在上月26日起開始出手回購後，對股價亦見助燃作用。


重磅股各自走 ADR乏方向
整體大市方面，恒生指數上周五收報25,901點，全周累升494點或1.9%，港股美國預託證券(ADR)仍然乏方向，重磅股滙豐控股(005)ADR較港跌0.2%，騰訊則升0.5%，綜合主要藍籌ADR表現，相當於恒指今輕微高開6點。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/企業放榜後急出手-上月回購漲十倍-283428
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