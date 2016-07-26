企業放榜︳快手上季虧損收窄 活躍用戶增12%

快手科技(1024)公布6月底止第二季虧損收窄至70.36億元(人民幣，下同)(約84.6億港元)，較市場預期遜色，去年同期則蝕375.99億元，經調整虧損淨額則擴大，至47.7億元，去年同期則蝕19.38億元，收入191.39億元，多48.8%，毛利83.85億元，上升89%。半年計，快手虧損稍收窄4.9%，至647.87億元，收入361.58億元，多42.8%，經調整虧損淨額96.89億元，蝕額擴大54.2%，每股虧損18.58元，不派中期息。

集團表示，上季線上營銷服務收入多156.2%，至100億元，對總收入貢獻再超逾50%，包括電商在內的其他服務收入多212.9%，增至20億元。快手期內用戶在平台的參與度及活躍度進一步提升，帶動快手應用每位日活躍用戶日均使用時長在上季達106.9分鐘，環比及同比分別增長7.7%及25.2%；平均日活躍用戶多11.9%，至2.932億，季內增速逐月提速，增長趨勢良好。

快手今日跌3.5%或2.85港元，報77.5港元，成交額32.79億港元。