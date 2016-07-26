企業放榜｜中芯次季多賺3.9倍 今季收入料升2%

中芯國際(981)指，截至今年6月底止第二季純利6.88億美元(約53.5億港元)，按年漲3.9倍，按季亦升3.3倍。營業額13.4億美元，按年揚43%，毛利多62.9%，至4.1億美元，毛利率30.1%，上揚3.6個百分點。

預告第三季收入環比增加2%至4%，即介乎13.6億至13.9億美元，毛利率介乎 32%至34%。基於上半年業績和下半年展望，在外部環境相對穩定前提下，全年銷售收入成長目標和毛利率目標上調至約30%；因折舊攤薄，預計今年先進制程對整體毛利率不利影響將降至約5個百分點。

該股指，自去年被列入實體清單以來，一直在困境中前行，積極與供應商配合，保證對客戶承諾得以實現，成熟工藝不確定性風險進一步降低。產能擴建方面，仍按計劃推進，但准證審批、產業鏈緊缺、新冠肺炎疫情引起的物流等不可控因素，也不可避免地影響設備到貨時間。將優化內部採購流程、加快產能安裝效率，爭取盡可能縮短採購周期，早日達產。