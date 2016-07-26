企業放榜｜信置全年多賺4.7倍 末期息連特息共69仙

信和置業(083)公布截至今年6月底全年純利96.46億元，按年漲4.7倍，撇除投資物業公平值變動影響後基礎盈利103.1億元，揚1.2倍，末期息每股派41仙，及特別股息28仙，合共69仙。

期內營業額245.4億元，飆3.2倍，物業銷售總收入大增至204億元，去年同期為23.7億元，因入帳銷售收入主要來自觀塘凱滙住宅。另外，將有多個項目推售，位於黃竹坑的港島南岸揚海已獲發預售樓花同意書，今個財政年度將有三個住宅項目獲發預售樓花同意書，分別位於中環卑利街的內地段第9064號、元朗的錦上路站第一期物業發展項目及將軍澳的日出康城第十一期物業發展項目。項目推售計劃視乎獲發預售樓花同意書的時間及市況而定。

另外，尖沙咀置業(247)全年度賺53億元，飆4.9倍，基礎溢利56.7億元，漲1.3倍，末期息每股41仙及特別息28仙。

信和酒店(1221)虧損擴大至9,533萬元，營業額1.1億元，減三成，不派末期息。新冠肺炎疫情打擊跨境和國際旅遊，嚴重影響其酒店業務。由於政府實施旅遊限制、隔離和封關措施，訪港旅客人數顯著下跌。