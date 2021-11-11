企業放榜｜偉易達半年少賺38%

偉易達(303)公布9月底止半年純利7,690萬美元(約6億港元)，按年減少37.8%，收入少0.8%，至11.15億美元，毛利率降4.4個百分點，至31.8%，每股盈利30.5美仙，中期股息維持17美仙不變。

分區收入方面，亞太區收入下跌8.6%，至1.19億美元；歐洲亦減0.3%，至4.86億美元；北美洲則多1%，至4.98億美元。按三大業務計，則有兩業務錄得收入倒退，包括電子學習產品收入4.51億美元，挫6.4%；電訊產品錄近2億美元，少3.4%；另外，承包生產服務錄收入4.65億美元，上升6.6%。

偉易達表示，在產品需求殷切下，集團全部三個業務的訂單表現強勁，隨銷售渠道庫存改善及新產品上架，預期電子學習產品和電訊產品下半年的銷售額將會回升。然而，由於全球材料短缺，承包生產服務的收入料將按年下跌。整體而言，該集團預期全年收入將較上一財政年度低。由於產品組合改變，毛利率將較上半年有所改善，但全年的毛利率料將按年下跌。