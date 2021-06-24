企業放榜｜六福全年純利升17% 連特息派1元

六福集團(590)公布，截至今年3月底止全年純利約10.17億元，按年升17.4%。每股基本盈利1.73元，末期及特別股息各派0.5元，合共每股1元；全年共派息1.5元，派息比率為86.6%。

期內營業額88.61億元，按年跌21.1%。毛利降20.8%，至26.32億元。毛利率29.7%，升0.1個百分點。當中香港市場方面，由於尚未通關，其零售收入大幅減少50.8%，至21.04億元。期內淨減少2間店舖，至47間。

至於集團整體同店銷售跌39.9%，跌幅較去年31.5%為大。香港及澳門市場以及內地市場的同店銷售分別挫47.1%及4.7%，去年度分別瀉33.3%及20.2%。

六福指，由於低基數效應，集團於今年1至3月季度的同店銷售已全面轉負為正，預期未來一年業務將重拾升軌。今年4至6月首兩周錄得理想的同店銷售升幅，其中港澳同店銷售增長約1.2倍，內地則升約50%。

內地擬淨增設350間店

由於澳門通關情況較理想，來年將於澳門增加2間店舖，並於海外增加1間品牌店。在內地中產人口增長良好的預期下，集團對於其中長線業務前景仍感樂觀，因此未來擴展仍將集中於內地市場，預期於新一財年淨增設350間店舖，主要為品牌店，並集中於四、五線城市。

六福店舖於回顧期內全球淨增設222間，包括內地淨增設224間及海外淨減少2間自營店。截至今年3月底，全球共有2,366間店舖，較去年度2,120間，增246間。