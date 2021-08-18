企業放榜｜利朗半年多賺1% 毛利率飆

中國利郎(1234)公布6月底止中期純利2.71億元(人民幣，下同)(約3.26億港元)，按年多0.9%，收入13.54億元，升23.9%，毛利6.7億元，增55.6%，毛利率49.5%，飆10.1個百分點，每股盈利22.7分，中期息多8.3%，至13港仙，及特別股息5港仙，合共18港仙。

集團截至6月底止店舖總量2,708間，較去年底少53間，當中有279家為自營店，一級分銷商由90家，減至69家，二級分銷商734家，減13家。

集團表示，將今年全年總零售金額增長目標，由原來的10%或以上，修訂為15%或以上。同時下半年將繼續採取謹慎開店策略，重點優化現有的店舖網絡以提升店效，繼續篩選在省會及地級市優質的購物商場、合適的店舖位置開店，以取代低效的街邊店，同時亦增加在奧特萊斯商場開店，作為清理庫存常設渠道。以質量為前提，全年目標淨增店數由100至150家，修訂為50至100家。

利朗收市報4.8港元，跌0.14港元或2.8%，成交額1,234萬港元。