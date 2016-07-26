企業放榜｜同程藝龍上季純利飆4倍 不派息

同程藝龍(780)公布6月底止第二季純利2.91億元(人民幣，下同)(約3.5億港元)，按年多4.3倍，收入21.38億元，上升78.1%，毛利16.3億元，漲88.2%，經調整EBITDA錄5.3億元，多98.3%，每股盈利0.13元。半年計，集團錄純利4.6億元，去年同期則虧損90萬元，收入37.52億元，上升70.1%，不派息。

集團上季平均月付費用戶按年增加79.6%至3,340萬人；平均月活躍用戶大幅上升58.3%，達歷史新高的2.78億人；截至6月底止12個月的付費用戶由升20%，至1.82億人。

同程藝龍指，上季內地經濟仍受新冠肺炎疫情挑戰，旅遊業不可避免受衝擊，然而快速對市況作出回應並持續把握機會，以進一步滲透內地下沉市場，低線城市增長超過100%，內地機票銷量增長近30%，汽車票銷量上升超過270%。截至6月底止3個月及6個月，總交易額同比分別上升96%及90.1%，至439億元及772億元，總收入分別增78.1%及70.1%，至21.38億元及37.52億元。

同程藝龍今日收報15.36港元，走低0.24港元或1.5%，成交額1.2億港元。