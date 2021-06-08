企業放榜｜周大福全年盈利飆1.08倍 賺60.26億元

周大福(1929)截至今年3月底止年度業績，受惠租金優惠、黃金借貸未變現收益及匯兌收益，加上比較基數低等因素，期內純利飆升1.08倍，至60.26億元。每股盈利0.6元，派末期息0.24元，按年增1倍。

期內營業額701.6億元，增23.6%，主要受惠內地市場復甦帶動。內地營業額揚46.5%至597億元，同店銷售增長31.9%，主要由新增零售點746個，以及下半年度消費氣氛好轉和金價回軟有關。

港澳及其他市場營業額則受宏觀環境挑戰、新冠肺炎疫情及主要過境口岸關閉等影響，營業額按年下跌34.5%至104.7億元，同店銷售亦因客流量疲弱而下降41.3%，但當中在第四季度本地消費復甦下回升31.2%。

周大福表示，對內地市場中長期前景保持樂觀，未來將專注內地業務發展，包括滲透較次級城市和借助加盟商的地方知識，實行零售擴張策略；同時通過提升零售體驗和專注打通線上線下渠道，推動智慧零售。

港澳市場方面，隨著疫情發展預期更趨穩定，深信本地市場已經觸底，待主要過境口岸重開，旅客人次及零售市場可望逐步復甦。其他市場方面，將著眼於內需較高國家，待國際旅遊恢復後繼續推進拓展策略。

該股今日收報15.08元，跌0.3%或0.04元，成交額1.67億元。