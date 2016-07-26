企業放榜｜大家樂全年多賺3.9倍 疫情資助6.4億

大家樂(341)截至3月底止全年業績，受惠中港兩地政府因應新冠肺炎疫情提供的寬免及資助共6.39億元，純利大增3.87倍至3.59億元。派末期股息每股28仙，連同中期息每股10仙，全年派息率為62%。該股收市報16.86元，升0.8%，成交額約3,210萬元。

其中，香港政府保就業計劃資助共約4.86億元，另防疫抗疫基金的其他資助共 1.36億元。保就業計劃的資助額佔集團期內於本港的人工成本約23.3%，該筆資助全數用作支付員工薪酬。

期內營業額為67.1億元，跌15.7%。香港區收入55.14億元，瀉19.8%；主要收入來源速食餐飲業務收入跌15.4%，至42.16億元；機構飲食收入則挫44.1%至5.35億元。內地收入12億元，增10.1%。

受新冠肺炎疫情下市場氣氛疲弱及因應疫情實施的社交距離規例影響，毛利率降3.6個百分點，只有5.6%。

該公司指，過去一年經營環境充滿挑戰，集團審慎管理營運資金，確保有穩健的現金流以維持營運。同時重新設計餐單以針對外賣自取及外賣速遞業務、加快業務數碼化步伐，並拓展網上外賣速遞平台市場。在採取各項措施後，在不計及政府補貼下，仍能保持正經營現金流。加上政府放寬防疫規例，下半年的收入較上半年有所改善。截至3月底，大家樂經營161間門店，一粥麵經營40間，較對上年減少1間及5間。已籌備11間門佔本財政年開設。

儘管內地業務在疫情初期經歷更為嚴峻的封城措施，但當地的復甦相對較快出現。集團審時度勢，伺機加快網絡擴張步伐，年內以廣州及深圳為策略發展據點，新開設13間門店，截至3月底共經營121間門店，來年籌劃中的新門店已有17間。