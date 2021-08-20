企業放榜｜大新銀行純利11億 派息0.1元

大新銀行(2356)指，上半年純利11.1億元，按年增17.4%，受惠貸款減值支出下降及淨利息收入有所改善帶動。期內淨利息收入19.6億元，多5.8%，淨服務費及佣金收入漲10.9%，至6.4億元，信貸減值虧損1.1億元，大減67.9%。中期息0.1元。

該行預料下半年情況將維持大致相同。雖然預期經濟將持續復甦，但恢復步伐較上半年有所放緩，貸款需求料會持續相對低迷。隨著信貸質素逐步提升，預期下半年信貸風險偏好持續向好。倘貸款需求突然增加，料貸款業務可望錄得更快增長。同時將專注非利息收入業務，該業務增長潛力巨大，已積極準備以把握利好市場氣氛。

大新金融派中期息0.33元

至於大新金融(440)中期純利8.8億元，漲18.3%，淨利息收入多5.1%，至19.7億元，淨服務費及佣金收入6.36億元，揚11.2%，信貸減值虧損1.17億元，削68%。中期息每股派0.33元。