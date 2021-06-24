企業放榜｜太古虧損收窄 太地中期息0.31元

太古系公布中期業績。太古(019)指，截至今年6月底中期虧損收窄至7.92億元，去年同期蝕77.37億元，基本溢利12.56億元，去年同期則虧損54.85億元，期內營業額467.38億元，升19.7%，A股中期息每股派1元，B股則派0.2元，均增43%。

主席施銘倫指，已宣布於內地進行多項新地產項目，並正籌備有多個投資機會。預計太古可口可樂表現持續強勁，將繼續投資醫療保健業務。而航空業務短期前景欠佳，並續透過減少非核心業務以重整業務組合，擬研究貿易及實業部門的重要出售項目等。

另外，太古地產(1972)上半年純利19.84億元，增92.8%，基本盈利45.13億元，漲20%，受惠出售本港太古城住宅項目停車位。第一次中期息每股0.31元，多3%，營業額90.68億元，升38.4%。主席施銘倫指，派息政策續為實現股息持續增長，並將約一半基本溢利用以派發股息。