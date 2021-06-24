企業放榜｜富臨全年蝕1.68億 獨立核數師不發表意見

富臨集團控股(1443)公布，截至今年3月31日止年度，全年虧損1.68億元，去年同期蝕6.38億元。每股虧損12.95仙，不派息。

流動負債超出流動資產

核數師對富臨的財務報告不發表意見，有關持續經營的多項不確定因素指，截至3月31日，流動負債超出流動資產3.57億元，並未履行銀行融資協議所規定的其中一項財務契諾。因此，相關未償還計息銀行借貸8,467.6萬元須按要求償還。此外，已逾期的租賃負債約8,000萬元。相關事宜顯示存在重大不確定因素，可能對集團持續經營的能力構成重大疑問。

董事已審慎考慮集團未來流動資金，為改善其流動資金及現金流量以維持持續經營，已實施合共7項主要計劃及措施，包括已於今年5月及6月取得新銀行貸款約2,500萬元(須於提取日期起計一年後償還)、未償還借貸以集團物業作抵押，包括辦公室物業及兩個停車位，市值約1.7億元等。

獲政府補貼1.28億

期內營業額11.73億元，按年少36.7%。毛利率增加1.8個百分點，至67.1%。集團稱，截至今年3月底獲政府透過防疫抗疫基金授予政府補貼1.28億元，2020年為424萬元；另期內新冠肺炎相關租金寬減2,330.3萬元。

新增11間餐館

富臨表示，期內顧客人數約1,160萬人，跌35.6%。截至今年3月底，集團在香港共擁有82間餐館，較2020年的71間，增加11間。分別為18間「富臨」系列品牌、8間「陶源」系列品牌及52間「富臨概念」系列餐館；內地擁有4間餐館。同時，集團共營運7間超市，主要集中於民生區域，為客戶提供多種產品，包括高級凍肉、新鮮蔬果、預製食品及糧油食品等食材。

富臨股價中午收報0.237元，無升跌。