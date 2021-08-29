企業放榜｜富途次季盈利大增1.3倍

富途控股指，截至今年6月底止第二季純利5.33億元，按年增1.3倍，非公認會計原則計量(Non-GAAP)淨利潤約5.5億元，增近1.3倍。期內營業額15.7億元，亦漲1.3倍，連續6個季度錄得倍增，其中交易佣金及手續費收入約8億元，飆94.7%，利息收入6.1億元，升1.9倍。至於上半年純利16.9億元，多3.3倍，營業額37.8億元，揚2.2倍。

第二季總交易額達1.3萬億港元，按年增長1.04倍，上半年更涉逾3.6萬億元，高於去年全年交易額。全球註冊用戶達1,550萬，升66.8%；客戶達232萬，上揚1.42倍。有資產客戶激增2.3倍，突破100萬，其中近80%增長來自香港、新加坡等高增長市場。

富途創辦人、董事長兼首席執行官李華指，將加大力度與投資者共同推動新加坡金融科技行業發展。相信隨著愈來愈多企業選擇來港上市，配合富途業務不斷推進，將令更多企業為投資者所關注和熟悉，港股市場的價值和優勢也將進一步放大。