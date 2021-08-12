企業放榜｜小鵬汽車半年蝕24億 收入續錄倍增

小鵬汽車(9868)指，上半年虧損輕微收窄至19.8億元(人民幣，下同)(約24.1億港元)，去年同期蝕20.77億元，非公認會計原則虧損17.9億元，不派中期息。期內營業額67.1億元，飆5.7倍，其中汽車銷售涉63.9億元，漲6倍。毛利7.78億元，去年同期蝕3,611萬元，毛利率為11.6%，去年為負3.6%，由於研發開支，以及銷售、一般及行政開支大增，令經營開支總額達31.5億元，揚1.2倍。

期內汽車交付量為30,738輛，按年升459%，已超過去年全年的交付量，其中7月智能電動汽車總交付量達8,040輛，增長228%，並於該月開始預售第三款量產車型P5家庭型智能轎車，預期將為全球首款量產配備激光雷達的智能電動汽車。

預期第三季收入按年增長最多1.5倍

另外，該股預期第三季汽車交付量將介乎21,500至22,500輛，按年增長約150.6%至162.3%。收入將介乎48億元至50億元，按年升約141.2%至151.3%。

該股今日收市報159.9港元，升2.3%或3.6港元，成交逾7,669萬港元。今年7月初以每股165港元上市至今，暫累跌3%。