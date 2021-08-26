企業放榜｜恒大汽車中期虧損擴大 恒馳廣告令開支大增

恒大汽車(708)截至今年6月底止中期虧損擴大至47.87億元(人民幣，下同)(約58.42億港元)，去年同期虧損22.74億元。每股虧損51.31分，不派中期息。

期內收益69.23億元，上揚53.5%。當中健康管理收益多54%，至68.86億元，期內盈轉虧，蝕8.5億元。新能源汽車產業收益3,700萬元，少30%，虧損擴大至39.1億元。毛利2.47億元，大跌80%，毛利率按年大減24.42個百分點，至3.57%，主要原因是新增的養生空間收入對應的毛利率因項目所處位置不同；且提供給客戶較大的折扣優惠，平均銷售價格下降。

銷售及營銷費用激增

銷售及營銷費用按年漲94.2%，至14.52億元，主要由於新能源汽車的廣告開支。行政費用20.88億元，增48.8%，因對新能源汽車產業投入大量研發費用，另為瀋陽項目的在建工程計提了減值準備。

已發布9款新能源汽車

恒大汽車表示，致力於全球新能源汽車的研發製造和應用推廣，已構建覆蓋整車製造、電機電控、動力電池、智能網聯、自動駕駛、汽車銷售及智慧充電等領域的新能源汽車全產業鏈；同步研發設計14款車，目前已發布9款。集團將繼續努力推進恒馳系列產品的量產工作，爭取推進天津、上海、廣州等整車研製基地及揚州、鄭州等零部件研製基地的正式投產工作，力爭順利完成產能目標。截至今年6月底，已簽約的未來資本開支約182.6億元。

恒大汽車今日收報6.05港元，挫6.9%或0.45港元，成交近2.6億港元。