企業放榜｜恒大純利倍增 借款減兩成

中國恒大集團(3333)公布6月底止半年純利143.83億元(人民幣，下同)(約173.2億港元)，按年大增1.2倍，惟收益倒退16.5%，至2,226.9億元，但其他收益大增18倍，至229億元，融資成本淨額亦大減62%，至40.82億元，推動純利上升，經營利潤則大跌45.8%，至256.9億元，每股盈利1.085元，維持不派中期息。

集團的其他收益大增，主要涉及出售恒騰網絡(136)8%股權錄34.9億元收益，以及出售29.9%嘉凱城股權、錄14.81億元收益。而截至6月底止，恒大借款額5,718億元，較去年底已大縮20.2%，當中23.7%以美元及港元計值，而42%或2,400億元，需在1年內還款。

分部業績方面，恒大上半年物業發展部分的收入下降18.8%，至2,119.5億元，主要由於交樓均價下跌11.2%，交樓面積比去年同期減少8.5%，以及集團進行全國促銷活動，實施銷售價格優惠，銷售均價下降；物業管理收入達52.3億元，升76.3%，受惠管理服務面積大增；投資物業收入達4.64億元，略高於去年同期。期內合約銷售額3,567.9億元，增長2.3%，合約銷售面積4,301.4萬方米，多11.3%。

上半年集團共購得土地儲備15幅，涉及土地儲備預計建築面積771萬方米，總土地儲備項目778個，分布內地233個城市，總規劃建築面積2.14億方米，土地儲備原值4,568億元。

恒大今日收報4.36港元，跌0.03港元或0.7%，成交額約2億港元。