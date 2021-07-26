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企業放榜｜恒隆地產半年核心多賺11% 派18仙
10 小時前
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恒隆地產恒隆集團業績
企業放榜｜恒隆地產半年核心多賺11% 派18仙
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恒隆地產半年轉虧為盈，賺22.35億元。

恒隆地產(101)公布6月底止半年轉虧為盈，賺22.35億元，去年同期則蝕25.37億元，核心純利22億元，增11%，收入49.75億元，按年升近19%，當中內地佔32.95億元，多44.7%，香港收入16.8億元，減少11.9%，每股盈利0.49元，中期息稍升1仙或5.9%，至每股18仙。

集團指，自去年4月起商場租戶銷售額持續上升，整體租戶銷售額較去年上半年增加超過一倍，比去年下半年上升10%，而商場租賃收入按人民幣計值則較去年同期多38%。香港於今年上半年持續受新冠肺炎疫情負面影響，但開始有復甦跡象，在持續實施社交距離限制下，集團繼續為部分香港租戶提供租金寬減，但鑑於市況漸趨穩定，提供的寬減額度較去年同期大減。

同系的恒隆集團(010)半年純利則錄15.08億元，去年同期虧損15.95億元，核心純利增加12%，至14.98億元，每股盈利1.1元，中期股息0.21元，多一成。

恒隆地產現報19.82元，大升0.82元或4.3%，成交額暫約1.3億元；恒隆集團則報19.14元，走高0.2元或1.1%，成交額借1,156萬元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/企業放榜｜恒隆地產半年核心多賺11-派18仙-277994
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