企業放榜｜戶戶送上季交易額飆58% 上調全年預測增長

戶戶送(deliveroo)指，第三季按固定匯率計算，總交易額按年上升58%，即使受解封措施影響，訂單表現仍然穩健，平均訂單價值則略為下降。該股將全年總交易額增長預測上調至60%至70%，早前料升50%至60%，全年毛利率則維持7.5%至7.75%不變。

戶戶送創辦人及行政總裁許子祥指，持續在執行策略方面取得良好進展，故第三季錄得強勁表現。期內Amazon合作，為其英國和愛爾蘭的Prime顧客提供Deliveroo Plus訂閱計劃；另與Morrisons合作推出全新生活百貨速遞服務Deliveroo Hop。除這兩個例子外，期內推出其他創新舉措以持續提升消費者價值主張。

他續指，在留意當前和潛在宏觀經濟危機及不確定因素同時，預計今年餘下時間業務表現將進一步加強，故上調全年總交易額增長指引。對未來機遇感興奮，並期待為消費者帶來更佳價值，助餐廳和生活百貨夥伴繼續發展，以及為送餐專員創造更多機會。