企業放榜｜東亞中期多賺74% 股息增一倍

東亞銀行(023)指，截至今年6月底中期純利26.7億元，按年增74.3%，主要是內地及香港的減值損失大幅減少所致，中期息每股派0.35元，飆1.2倍。該股現報12.8元，漲2.1%，成交約4,800萬元。

淨利息收入55.2億元，減近一成，在長期低利率環境下，淨息差由1.59%，收窄至1.38%；服務費及佣金收入淨額15.4億元，升7.3%，因投資產品銷售、 保單銷售、證券經紀的佣金收入淨額均錄得增長。至於減值損失大減至5.8億元，去年同期為26.75億元。

期內香港業務除稅前溢利漲40.6%，至19.88億元，因服務費收入增加，減值損失下降及金融工具按市價計量的估值上揚。東亞中國上半年轉虧為盈，賺2.79億元，去年同期蝕4.68億元。

該股指對其主要市場的前景保持審慎樂觀，料今年下半年經濟活動及就業情

況將有所改善，將致力提升服務及資產質素，有助持續改善業務量、增加收費業務及降低信貸成本，料可受惠於全球經濟復甦帶來的持續增長。