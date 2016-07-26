企業放榜｜渣打恢復派息兼回購

渣打集團(2888)截至今年6月底止，中期法定純利17.18億美元(約134億港元)，漲1.1倍，除稅前法定溢利25.59億美元，揚57%，基本純利18.26億美元，升60.4%，除稅前基本溢利增37%，至26.8億美元， 並恢復派息，中期股息每股3美仙。

另外，該股指將回購共值2.5億美元的股份，普通股權一級資本比率預期將於今季降9個基點。

行政總裁溫拓思(Bill Winters)指，雖然各個市場走出新冠肺炎疫情復甦表現並不平均，除稅前溢利增37%，因受惠貸款減值情況改善、基本業務勢頭強勁，以及各項策略性重點工作進展理想。有信心達成有形股東權益回報目標，並指擬一項額外股份回購計劃及恢復派發中期股息。

渣打按目前正常化的淨息差水平，以及強勁客戶需求或延續至今年下半年看，預期全年收入按固定滙率基準計算，將與去年全年收入相若，並將於明年度起重回5%至7%增長中期指引水平；預期如不計及貨幣匯兌影響，今年全年支出將續少於100億美元，但有機會受到與表現掛鈎之酬金影響而略升；如無意外，預期信貸減值將於今年其餘時間續維持低水平；續專注於穩妥地改善資本整體回報，打算在普通股權一級資本比率13%至14%的整個目標範圍內靈活地營運，同時著重增長機遇、信貸與經濟環境以及我們的盈利優勢。

渣打期內信貸淨撥回4,700萬美元，去年同期撥備15.67億美元。至於普通股權一級資本比率達14.1%，高於13%至14%目標範圍。