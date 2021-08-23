企業放榜｜玖紙全年純利飆七成 派息多五成

玖龍紙業(2689)公布6月底止全年業績，期內純利按年多70.4%，至71.01億元(人民幣，下同)(約85.6億港元)，撇除及經營及融資活動的匯兌收益3.48億元，核心純利上升52.4%，至67.53億元，全年收入增19.9%，至615.7億元，毛利率多1.4個百分點，至19%，每股盈利1.51元，多69.7%，擬派末期息33分(約39.7港仙)，增五成，派息率28.4%。

該集團指，泉州、瀋陽、東莞及河北之新造紙產能已分別於去年7月、7月、9月及12月正式投產，合共增加205萬噸年產能，位於太倉及美國共4.2億方米的下游包裝產能也已正式投產。期內造漿總設計年產能為85萬噸；造紙總設計年產能為1,757萬噸；下游包裝廠總設計年產能超過14億方米。

從中長期看，集團指會以紙代塑及消費升級將會驅動白卡紙、高端牛卡紙等高端包裝紙需求；而原料緊張及環保政策之收緊、更是有利行業集中度上升。