企業放榜｜理文造紙多賺45% 理文化工股息飆2.5倍

理文系公布中期業績。理文造紙(2314)上半年純利19.36億元，按年升44.9%；中期息每股派15仙，漲25%，營業額151.8億元，揚37%。

該股指衛生紙業務總體發展平穩，現時總年產能已達90萬噸，將以市場及客戶 需求為導向，續採取有效策略來發展衛生紙業務。

該股收報6.15元，升7.5%或0.43元，成交額約7,994萬元。

理文化工(746)上半年純利5.87億元，按年增2.7倍，營業額22.7億元，多64%。中期息每股派26仙，飆2.5倍。

該股指，位於珠海市高欄港的鋰電池電解液添加劑新廠房已於近期開始量產，首批產品已陸續交付。研發團隊亦與下游客戶緊密合作，料今年下半年開始鋰電池相關產品將為收入作出貢獻，將把握機遇提升行業認受性和市場份額持續拓展鋰電池相關製品的版圖。

理文化工收報6.01元，升0.8%或0.05元，成交約1,280萬元。