企業放榜｜維他奶純利5.48億元 末期息0.29元

維他奶(345)公布，截至今年3月底止全年純利5.48億元，按年升2.3%。但撇除所有新冠肺炎疫情相關政府補貼後，盈利則挫35%。派末期息每股0.29元，按年升約2%。全年派息0.328元，多近2%。

該股收報28.7元，跌1.7%或0.5元，成交額9,740萬元。

期內收入75.2億元，按年增長4%，主要受惠內地市場及各項經濟限制措施放寬，帶動內地收入升11%。受疫情影響，香港業務收入跌12%。毛利39.54億元，升約3%。政府補貼及包裝紙價格利好，抵銷了較高的促銷費用，毛利率與去年持平，維持在53%。

經營溢利8.43億元，增19%，年內獲政府補貼2.25億元，撇除有關補貼及在維持員工人數及其他開支的大前提下，經營溢利跌11%。

該公司指，疫情帶來的各種挑戰在短期內仍會影響營商環境，不單令原材料及物流成本上升，亦令營運更添難度及不確定性。在此情況下，對銷售前景是審慎樂觀。