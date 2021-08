企業放榜|網易次季多賺22% 股息0.048美元

網易(9999)指,截至今年6月底止第二季純利35.4億元(人民幣,下同)(約43.2億港元),按年減21.9%,按季亦少兩成,非公認會計準則利潤42億元。第二季股息,每股0.048美元。至於上半年賺79.8億元,跌1.3%,營業額410.4億元,多16.4%。

第二季收入205.2億元,按年升12.8%,毛利111.8億元,揚14.2%,銷售及市場費用漲近三成,至30.1億元,研發費用34.1億元,升41%。網易指,上季在線遊戲服務淨收入145.2億元,升5%,毛利率66.1%,多2.3個百分點。

新遊戲《哈利波特:魔法覺醒》將於9月9日推出,該遊戲由網易和華納兄弟聯合開發,以Portkey Games品牌推出。將推出包括《超激鬥夢境》、《The Lord of the Rings: Rise to War》、《暗黑破壞神®:不朽™》和《倩女幽魂隱世錄》等。

該股今日收市報141.7港元,跌2.1%或3港元,成交13.2億港元。