企業放榜｜網易次季多賺22% 股息0.048美元

網易(9999)指，截至今年6月底止第二季純利35.4億元(人民幣，下同)(約43.2億港元)，按年減21.9%，按季亦少兩成，非公認會計準則利潤42億元。第二季股息，每股0.048美元。至於上半年賺79.8億元，跌1.3%，營業額410.4億元，多16.4%。

第二季收入205.2億元，按年升12.8%，毛利111.8億元，揚14.2%，銷售及市場費用漲近三成，至30.1億元，研發費用34.1億元，升41%。網易指，上季在線遊戲服務淨收入145.2億元，升5%，毛利率66.1%，多2.3個百分點。

新遊戲《哈利波特：魔法覺醒》將於9月9日推出，該遊戲由網易和華納兄弟聯合開發，以Portkey Games品牌推出。將推出包括《超激鬥夢境》、《The Lord of the Rings: Rise to War》、《暗黑破壞神®：不朽™》和《倩女幽魂隱世錄》等。

該股今日收市報141.7港元，跌2.1%或3港元，成交13.2億港元。