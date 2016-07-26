企業放榜｜美圖上季持虛擬貨幣帳面值6.5億

美圖公司(1357)公布6月底止中期虧損擴大至1.29億元(人民幣，下同)(約1.55億港元)，去年同期則蝕1,595萬元。經調整利潤淨額則漲33.8%，至3,335.8萬元，毛利5.33億元，上升49.8%，毛利率66.1%，多2.3個百分點。集團指，上半年高級訂閱模式業務推高營業收入增速加快至8.06億元，多44.6%，每股虧損0.03元，維持不派息。

美圖公布，6月底止集團已購買以太幣及比特幣的公允價分別約為6,520萬美元及3,220萬美元，並已就購買虛擬貨幣入帳為無形資產，因此購買比特幣的公允價減少約1.119億元已確認為減值，而購買以太幣的公允價值增加約9,490萬元未確認為重估收益。目前集團持有的以太幣帳面值3.26億元，比特幣帳面值3.2億元，合共近6.5億元。

至於主業方面，美圖6月底月活躍用戶2.46億人，較去年底減少5.8%，當中海外人數大削14.5%，至8,376萬人，內地人數亦少0.7%，至1.62億人。期內最大收入來源的廣告業績，錄23.3%按年增長，至3.92億元；高級訂閱模式收入大幅增長150.7%，至2.1億元，為集團第二大收入來源。

展望未來，集團預期收入將持續增長，大部分得益於高級訂閱服務及應用內購買業務、在線廣告及其他新業務，就經調整利潤淨額而言，集團對全年保持盈利持審慎樂觀態度，指雖然部分業務可能面臨行業競爭挑戰，但會通過技術開發、業務創新等方式，創造長期股東價值。

美圖今日收報1.83港元，跌0.04港元或2.1%，成交額2,047.3萬港元。