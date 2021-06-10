企業放榜｜莎莎全年蝕3.5億 不派息

莎莎國際(178)指，截至今年3月底全年虧損收窄至3.5億元，去年同期蝕5.15億元，不派末期息。倘撇除採納香港會計準則第36號所確認之零售店舖資產減值撥備(包括使用權資產及物業、機器及設備)及已終止經營業務業績，則蝕約3億元，去年同期虧損2億元。

期內營業額30.4億元，削47%，毛利10.5億元，挫近五成。至於香港及澳門市場營業額19.99億元，瀉58%，虧損收窄至3.5億元；內地營業額2.89億元，升19%，虧損1,269萬元。而線上業務收入5億元，多45.4%，轉虧為盈，期內賺879萬元。

今年或關閉15至20間店

截至今年3月底，零售店舖總數由去年的235間減至232間。位於港澳店舖由兩年前高峰期118間，減至100間，若與去年比較淨減少12間，關閉店舖全部位於香港，當中逾八成在遊客區如尖沙咀、銅鑼灣和旺角等。該股指明年3月底止財政年度，在港租約期滿店舖共38間，鑑於現時業主提供暫時租金寬免的步伐放緩，將透過理順店舖網絡及減低店舖開支，以實現更精簡成本結構，料全年將關閉約15至20間店。

為減輕人工成本負擔，期內已申領香港特區政府的「保就業」計劃，並獲批補貼約1.1億元，全數用作支付僱員工資。

香港市場前景將視乎新冠肺炎疫情及何時通關，故仍存在不確定性，線上業務進步明顯，料盈利貢獻將進一步提升。內地仍處積極開發階段，估計盈利能力將逐步提升。

莎莎股價績後跌幅擴大，全日報1.91元，跌6.8%或0.14元，成交額約4,000萬元。