企業放榜｜華置中期不派息 11年首次

華人置業(127)公布截至6月底止半年盈轉虧，虧損3,728.4萬元，去年同期賺7.86億元，收入7.26億元，大減63%，當中股息收入勁削88.2%，至1.6億元，其他收入亦減90.9%，至2,346.2萬元，每股虧損0.02元，不派息，去年同期則派1仙，為2010年後11年來首次不派中期息。

華置提到，一間內地房地產發行人自今年2月起違約，一直拖欠支付其離岸美元債券的利息及償還本金，期間集團持有其債券的公平值下跌約60.4%，而未變現虧損1.05億元。另外，中國恒大集團(3333)股價在期內下跌32.1%，令集團未變現虧損41.11億元，截至6月底止華置的恒大持倉市值87.03億元或8.6億股，佔資產總額26.6%，期內集團持有的7隻恒大債券共錄未變現虧損1.03億元，利息收入3,960萬元。

物業租賃方面，華置期內非零售及零售部分租金收入分別減28.4%至1.26億元，及下降1.1%至3,560萬元，租金收入總額跌23.7%，至1.61億元，租金收入下降主要由於英國投資物業一位主要租戶於去年上半年退回其租賃，如撇除該主要租戶租金收入，租金收入總額減少5.7%。