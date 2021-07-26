企業放榜｜蘋果上季多賺93% iPhone銷量佳

蘋果(APPLE)公布截至今年6月底第三季純利217.4億美元(約1,695.7億港元)，按年升93.2%，每股盈利1.31美元，勝預期。營業額814.3億美元，增36.4%及創新高，主要受惠iPhone銷量勝預期帶動。期內iPhone銷售額395.7億美元，飆49.8%，iPad涉73.68億美元，多12%，至於穿戴、家庭及配件業務營業額達87.75億美元，揚36%。電視、音樂付費訂閱及應用商店服務收入174.9億美元亦創新高，按年多33%。

地區方面，美國市場營業額達358.7億美元，漲32.8%，大中華地區則漲58%，147.6億美元。

行政總裁庫克(Tim Cook)對傳媒指，內地市場表現理想，是推動期內業績增長原因之一，除iPhone外，內地消費者對Apple Watch及Mac電腦需求亦強勁。他又指，蘋果受全球晶片供應短缺打擊較預期小，原先估計來自iPad及Mac收入的負面打擊介乎30億至40億美元，最新估計損失將少於預測區間下限。