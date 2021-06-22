企業放榜｜謝瑞麟全年虧損收窄至4398萬元 不派息

謝瑞麟(417)截至今年3月底止全年業績，虧損收窄至4,398萬元，按年減少51%；不派息。該股午後急升，現報1.21元，揚11%或0.12元。

期內營業額26.48億元，跌9.1%，零售業務收入為17.52億元，批發業務收入為6.56億元，其他業務收入為2.39億元，分別跌17.7%、升10.8%及升25%。經營溢利4,941.1萬元，增13.9倍。年內來自政府補貼及租金寬免帶來6,964.4萬元收益。

該公司指出，受新冠肺炎疫情影響，港澳市場零售業務營業額下挫50.2%，同店銷售倒退39%。由於本港零售市場持續低迷，租金卻居高不下，已關閉4家分店，截至今年3月底在港門店數目為25間。未來將繼續減少租金開支，並在店舖租金成本不能達到目標水平時考慮關店。至於香港經濟和零售復甦的步伐，則視乎何時才會大幅放寬社交距離措施和恢復跨境旅行。

內地的疫情已受控，自營店收入按年增加3.9%，同店銷售揚13.3%，銷售反彈抵銷公司部分虧損。截至今年3月底，內地門店數目增5間，至450間，其中173間為自營店，加盟店為277間。內地批發業務營業額多11.6%，並增設69間加盟店。並將透過特許經營方式謹慎地拓展以加強零售網絡和業務營運。