企業放榜｜金沙7及8月虧損收窄

金沙中國(1928)指，今年7月及8月錄淨收益2.65億美元及1.48億美元，按年漲5.1倍及1.8倍，相關月份分別錄淨虧損6,300萬美元及1.25億美元，較去年同期分別錄淨虧損1.65億美元及1.75億美元明顯改善。此外，7月及8月經調整物業EBITDA亦收窄至分別為4,400萬美元及1,400萬美元。

金沙指，截至8月底，其流動資金總額為25.6億美元，包括現金及現金等值共5.56億美元，根據2018年SCL循環融資項下可供動用的借款額20億美元，相信能夠支持持續經營業務，完成進行中的主要建設項目，以及應對目前新冠肺炎疫情的挑戰，並續採取多項紓減措施以克服當前環境，包括削減成本及資本開支方案，以盡量減少非必要項目的現金流出。

該股又指，惟於澳門及內地實行相關旅遊限制及疫情況不斷演進續令訪客人數受限，並局限集團目前財務表現，亦對到訪旗下設施的訪客數目造成重大不利的影響並干擾其營運，預計該不利影響將持續至疫情受控為止。

該股今日收市報26.95元，升2.5%或0.65元，成交4.1億元。