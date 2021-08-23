企業放榜｜香港科技探索8年來首度派息

前身香港電視的香港科技探索(1137)公布6月底止，半年純利減少12.3%，至9,582.6萬元，息稅折舊及攤銷前溢利1.44億元，少9.4%，營業額15.18億元，升13.3%，整體毛利率及混合佣金率達24.5%，按年少0.3個百分點，每股盈利0.1元，中期息8仙，為2012年度後8年來首次派息，並指引今後派息比率為息稅折舊及攤銷前盈利的30%至60%。

集團上半年訂單總商品交易額30.4億元，增加10.7%；平均每日訂單量上升22.5%，至36,500張單，並於今年7月錄新高，平均每日訂單量達40,600張；平均訂單值約為465元，減少8.4%；上半年共有89.6萬名獨立客戶於HKTVmall購物，增長了10.2%；並指上月訂單總商品交易額達5.66億元，預期於8月將達約6.2億元至6.3億元。

另外，香港科技探索自行發展的技術方案Shoalter，支持HKTVmall以外的第一個大型網上購物商場，將於數個月後面世。集團指，由I.T營運的大型網上購物商場「EESE」，定位與HKTVmall不同，主力以不同的品牌及零售商吸納客戶，為香港消費者帶來更多產品選擇及體驗。主席張子建及副主席王維基指，希望5年後，有約50%的盈利來自Shoalter的科技業務；而「我們的夢想，是希望帶領這個集團，成為一家國際性的千億科技企業」。