企業放榜｜香港電訊純利微增 Now廣告收益飆

香港電訊(6823)指，上半年純利19億元，按年增0.2%，營業額156億元，多7%，EBITDA總計多3%，至57.15億元，中期每單位分派0.307元，升2%。

期內流動通訊業務收益揚12%，至51.1億元，流動通訊EBITDA增1%至20.7 億元。流動通訊業務後付客戶人數期內增至326.3萬名，其中45.4萬已選用 5G服務。

至於收費電視業務(包括Now TV整6個月貢獻)收益12.3億元，較去年底漲90%；而EBITDA較去年底升21.8%至2.1億元，反映獨家播放歐洲國家盃帶動訂購服務，及特定賽事通行證帶來的收益，期內Now TV廣告收益飆48%。已安裝收費電視用戶135.2萬；拍住賞用戶亦超過300萬個，漲14%，拍住賞獲政府甄選為執行消費券計劃四個儲值支付工具營運商之一，服務隨即吸納大量新用戶註冊，而附設拍住賞的智能POS商戶登記數目亦大增。

該股今日收市報10.64元，跌0.4%或0.04元，成交3,500萬元。