企業放榜｜TVB廣告收入增三成 「佔年輕觀眾份額85%」

電視廣播(511，TVB)截至今年6月底中期虧損輕微收窄至2.84億元，去年同期蝕2.93億元，經調整除息稅折舊及攤銷前虧損收窄至1.4億元，去年為虧損2.1億元。營業額12.48億元，升1.8%，毛利3.1億元，漲近兩成。不派中期息。

期內香港電視廣播收入6.2億元，增7.3%，虧損收窄至4.1億元，去年同期蝕5.1億元，myTV SUPER收入2億元，跌5.6%，轉盈為虧，蝕4,367萬元，節目發行及分銷收入3.33億元，下滑6.6%，溢利1.44億元，升1.3%。

集團指，電視廣播的廣告收入由3.51億元，增加31%至4.6億元，增幅令人鼓舞；而無綫電視的五條數碼頻道於黃金時段的平均收視率共錄得25.2點，佔香港所有頻道觀眾份額的78%，遙遙領先所有其他本地免費電視營運商，在業界保持強勢領導地位，在年輕觀眾群及高收入觀眾群中佔據的觀眾份額分別達85%及88%。