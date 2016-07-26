企業數據｜國泰上月貨運量創疫後新高

國泰航空(293)公布，今年9月客貨運數據，上月載客13.18萬人次，按年多1.8倍，較新冠肺炎疫情前的2019年9月則挫94.6%；累計首9個月載客人次跌89.4%，運力減71.7%。貨運量上月則錄13.1萬公噸，按年多19.7%，但較2019年9月減少24.1%，但按月上升5%，為疫情爆發以來單月新高；累計首9個月載貨量少5.5%，運力減17.8%。

國泰顧客及商務總裁林紹波表示，上月客運延續8月走勢，錄輕微改善，每日平均接載人次與8月水平相近，於9月17日更接載6,562名乘客，是2020年3月底以來單日新高，但相對2019年9月的疫情前水平，僅營運約13%的客運運力。貨運方面，踏入傳統貨運旺季，貨運需求持續增長，上月全面運作貨機機隊，並調配較8月多20%的只載貨客機航班，以滿足強勁需求，整體較疫前營運約70%的貨運運力。

展望方面，林紹波指前往倫敦的留學生需求持續至本月上旬，會繼續注視多個市場、尤其美國在放寬旅客入境檢疫限制的安排，並評估為客運需求帶來的機遇。他又預計貨運需求持續暢旺，除受運送全新消費品帶動外，在物流供應鏈持續緊張下，亦刺激補給庫存需求。