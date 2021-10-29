企業數據｜理想及小鵬10月銷售倍升

內地新能源車公布10月銷售數據個別發展，其中理想汽車(2015)指，今年10月交付7,649輛「理想ONE」，按年漲1.07倍，首10個月總交付量6.29萬輛，該產品僅用708天便實現10萬輛生產下線，創內地造車新勢力最快單車型破10萬輛紀錄。

聯合創始人兼總裁沈亞楠說，上月新增定單數量超過14,500張，該股指正與供應商合作恢復毫米波雷達的供應，盡可能縮短用戶提車等待周期。理想今日收市報127元，挫3.2%或4.2元，成交約3,156萬元。

另外，小鵬汽車(9868)指，上月交付10,138輛智能車，漲2.3倍，在目前全球芯片短缺下交付紀錄保持穩健，單月交付再突破1萬輛。截至10月底共交付66,542輛，揚2.9倍，歷來合共交付已累計達10萬輛。該股今日收市報186.7元，升2.7%或4.9元，成交2.16億元。

至於蔚來汽車(NIO Inc.)指，上月交付3,667輛，按年減27.5%，因產量大減影響。該股美股開盤前現報37.75美元，瀉4.2%。