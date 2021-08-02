企業數據｜香港科技探索上月訂單額跌9%

香港科技探索(1137)公布上月平均每日訂單4.06萬張，按年多11.8%，按月增11.2%，全月訂單總額5.66億元，按年少8.7%，平均每日1,830萬元，跌8.5%，平均訂單值450元，跌18.5%。上月應用程式活躍使用者144.8萬，多1.1%，曾於HKTVmall購物的獨立客戶48.2萬人，多16.1%。

集團又透露，旗下間接全資附屬公司 Shoalter Automation Limited於8月4日(上周三)就全球首創的自動化零售店及系統發明，提交首個香港標準專利申請。自動化零售店及系統可用於實體零售店以完全自動化銷售及配送流程進行；優化店面空間利用率，較相同面積的傳統零售店存放更多商品；能夠配送多種尺寸、形狀和重量，及不同溫度的產品。該系統現處於最後發展階段，集團尚未能評估系統及其相關業務計劃的短期或長期財務影響。

香港科技探索現跌近1%或0.1元，報10.38元，成交額約1,010萬元。