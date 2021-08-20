企業盈警｜恒大半年純利最多跌39% 主要受累……

持續受債務問題困擾的中國恒大(3333)發盈利警告，預期截至今年6月30日止，半年淨利潤為90至105億元(人民幣，下同)(約109.7億至127.9億港元)，以去年同期淨利潤147.6億元計，按年下降約29%至39%，主要是由於上半年房地產銷售價格下降及費用上升所導致。

該公司指，利潤主要構成為房地產開發業務虧損約40億元；恒大新能源汽車(708)虧損約48億元，出售本集團持有恒騰網絡(136)部分股份及持有其剩餘股份按市價估值之盈利合計約185億元。

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中國恒大今日收報4.56港元，升1.8%或0.08港元。恒大汽車收報6.37港元，插14.8%或1.11港元。恒騰網絡收報3.85港元，挫3%或0.12港元。