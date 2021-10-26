佳兆業一度插水逾16%至新低 標普降評 憂無力償還近250億元境外債

早年曾經因為債務「爆煲」重組的內房股佳兆業（1638），被惠譽和標普先後下調債務評級兩級，由B降至CCC+，指公司面臨再融資風險。

佳兆業股價今早一度急瀉16.44%，低見1.22元，截至中午12時，報1.25元，跌14.38%。

佳兆業未來12個月有近250億元境外債將到期

而佳兆業年底到期的美元票據下跌3.6美仙，至每一美元58美仙。佳兆業龐大境外美元債務備受關注，未來12個月，其將有32億美元（約249.6億港元）境外債到期。當中4億美元（約31.2億元）債券會在12月7日到期，另外有28億美元（約218.4億港元）債在明年到期。

標普評定佳兆業前景為負面，反映公司的境外票據規模龐大，而公司流動性正在縮小，認為公司目前的資本結構難以持續。惠譽認為，佳兆業融資條件有限，為到期票據再融資的前景不明朗。

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