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佳兆業手緊求救 冀房產稅延遲1年
3 小時前
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佳兆業手緊求救 冀房產稅延遲1年

內房危機火頭持續擴散！內地媒體報道指，國務院智庫早前與內地發展商在深圳召開座談會，研究內地樓市情況，而正停牌的佳兆業(1638)據報在會上承認現金流非常緊張，已徹底失去投資能力。

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佳兆業據報承認現金流非常緊張，已徹底失去投資能力。(資料圖片)

建議國企收購內房項目

報道指萬科企業(2202)及佳兆業等多家內房及銀行出席會議，佳兆業指雖然今年以來銷售達875億元人民幣，按年多三成，但近兩個月銷售已斷崖式下跌，並要減價出售，令周轉困難；加上內房發債信用評級不斷被調低，令內地銀行停止貸款，使集團面臨大困難，如果沒有外界幫助，或會出現項目停工爛尾。集團建議國企收購內房項目或引入成為戰略投資者，並推遲一年實施房產稅。

至於萬科代表據指建議當局將「三條紅線」設開發及經營負債兩方面考核，並呼籲政策要穩定並保持延續性。

惠譽不足兩周連降4級

另外，評級機構惠譽再降佳兆業長期外幣發行人違約評級(IDR)及高級無抵押評級兩項信貸評級，均由「CCC+」降兩級至「CCC-」。惠譽上月底已將佳兆業評級下調兩級，即不足兩周連降4級。

該行指，佳兆業資金流情況持續惡化，令信貸風險上升，並指今年底到期債務4億美元(約31.2億港元)，明年4月及6月分別有5.5億美元及11億美元到期，明年下半年則有17億美元，合共37.5億美元(約292.5億港元)。報告又指，佳兆業今年6月底止有480億元人民幣現金，但逾六成用於項目公司的建築及融資，無法調回控股公司。

部分內房昨跌勢未止，世茂集團(813)大跌7%，至8.98元；碧桂園(2007)瀉近半成，報6.71元；旭輝控股(884)報3.95元，走低4.1%；中國恒大集團(3333)則微升0.9%，至2.3元。

佳兆業手緊求救 冀房產稅延遲1年

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/佳兆業手緊求救-冀房產稅延遲1年-292365
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