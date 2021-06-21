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佳音不斷｜12股盈喜 香港餐廳都有好消息！
1 小時前
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成都高速葉氏化工1957 & CO維太創科光控精技英恒科技揚宇科技親親食品灣區發展先健科技象興國際中駿商管
佳音不斷｜12股盈喜 香港餐廳都有好消息！
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疫後復蘇加速，港股近日爆發盈喜潮。(資料圖片)

企業盈喜潮持續。成都高速(1785)預告半年盈利大幅增加350%至400%，至約3億至3.3億元人民幣，主要受惠內地疫後公路收費政策復常，上半年通行費大升。

葉氏化工(408)亦預測上半年純利增長超過390%至440%，除了因為分拆洋紫荊油墨股份的費用不再，亦受惠溶劑業務收入倍升，以及粉嶺的投資物業公允值上升。

另外，於香港經營餐廳的1957 & CO(8495)亦有好消息，預測上半年由虧損7,600萬元，轉為錄1,000萬元盈利，主要受惠2月後本港防疫措施放寬，另外集團將業績欠佳的一間餐廳在去年底提前退租。

另外維太創科(6133)預告虧損大減；光控精技(3302)料溢利大增；英恒科技(1760)純利增不少於四成；揚宇科技(8113)溢利上升1.3倍；親親食品(1583)收入升14%；灣區發展(737)虧轉盈；先健科技(1302)純利倍增；象興國際(1732)扭虧；中駿商管(606)純利升1.2倍。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/財經/佳音不斷｜12股盈喜-香港餐廳都有好消息！-276886
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