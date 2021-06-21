佳音不斷｜12股盈喜 香港餐廳都有好消息！

企業盈喜潮持續。成都高速(1785)預告半年盈利大幅增加350%至400%，至約3億至3.3億元人民幣，主要受惠內地疫後公路收費政策復常，上半年通行費大升。

葉氏化工(408)亦預測上半年純利增長超過390%至440%，除了因為分拆洋紫荊油墨股份的費用不再，亦受惠溶劑業務收入倍升，以及粉嶺的投資物業公允值上升。

另外，於香港經營餐廳的1957 & CO(8495)亦有好消息，預測上半年由虧損7,600萬元，轉為錄1,000萬元盈利，主要受惠2月後本港防疫措施放寬，另外集團將業績欠佳的一間餐廳在去年底提前退租。

另外維太創科(6133)預告虧損大減；光控精技(3302)料溢利大增；英恒科技(1760)純利增不少於四成；揚宇科技(8113)溢利上升1.3倍；親親食品(1583)收入升14%；灣區發展(737)虧轉盈；先健科技(1302)純利倍增；象興國際(1732)扭虧；中駿商管(606)純利升1.2倍。