併購消息｜合生創展傳購奧園健康生活55%股權

據財經智庫REDD報道，合生創展(754)繼收購恒大物業(6666)股權告終後，仍尋找併購物業管理業務機會，並正與中國奧園(3883)進行初步磋商，洽購其持有的奧園健康生活(3662)的55%股權。報道指，奧園正著手處置出售約10億美元資產，以緩解其流動性壓力，目標冀在本月底前交易取得進展。

另外，據報道指，合生創展除有意收購奧園健康生活外，亦對雅居樂(3383)物業管理部門雅生活服務(3319)有興趣。

奧園今日收市報2.71元，升4.2%或0.11元，成交1.68億元，而奧園健康生活收3.72元，飆升9.4%或0.32元，成交約2,398萬元，市值約27億元，倘以55%股權計，市值逾14.8億元。

至於合生收報18.48元，漲1.7%或0.32元，成交2,392萬元，雅居樂揚2.8%或0.16元，報5.96元，雅生活服務報23.45元，增0.2%或0.05元。

融資回復正常 內房股造好

另外，內地昨傳出，10月份房地產貸款投放按月及按年有較大幅度回升，初步估計按月多增1,500億至2,000億元人民幣，又指金融機構對房地產企業的融資活動已基本恢復至正常狀態，亦帶動內房股造好。佳兆業(1638)飆12.3%，報1.19元；綠城中國(3900)漲8%，報10.5元；龍光集團(3380)升6.4%，報7.85元。