併購消息｜滙控45億全購新加坡安盛

滙豐控股(005)指，旗下間接全資附屬公司滙豐保險集團(亞太)，斥資5.75億美元(約44.85億港元)收購新加坡安盛(AXA Insurance Pte Limited)100%已發行股本，冀擴大在新加坡的保險及財富管理業務，銳意成為亞洲首屈一指財富管理機構邁出關鍵一步。有關收購須經監管機構批准。

新加坡安盛以年化新保費計算，現為新加坡第八大人壽保險公司、第五大財產及意外保險公司及領先團體醫療保險公司。截至去年12月底止年度其資產淨值為4.74億美元，年化新保費為8,500萬美元，總保費為7.39億美元，稅前利潤為2,300萬美元。

滙控行政總裁祈耀年指，是次收購以體現發展亞洲財富管理業務的雄心，相關業務是最高增長及回報機遇之一，亦將鞏固在亞洲領先財管及保險機構地位。收購資金將來自現有資源，對集團普通股權一級資本比率產生最低程度的影響，約5點子，收購完成整合後，可為集團立刻帶來盈利貢獻。