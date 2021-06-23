供不應求 回報勝一籌 英學生公寓潛力大

秒│殺│財│經

擁有多間知名學府的英國，是不少學生留學的熱門選擇，惟當地大多數學校可提供的宿位有限，造就私人營運的學生公寓近年急速發展，以應付龐大的學生需求，市場機遇處處，更吸引基金、機構投資者，以至個人投資者追捧。要投資英國學生公寓，究竟有甚麼竅門，「錢」途又如何？

投資者要涉足英國學生公寓有何門路及須知？中原投資管理(開曼)總裁葉明慧(下圓圖)接受本報專訪時稱，「(投資英國學生公寓)仍有不少地方需要留意」，首先投資者未必能全面掌握當地市場資訊，包括如何挑選合適的城市、學校及物業，假如一間大學收生人數呈放緩趨勢，意味未來租客數目減少；又例如並非所有在大學附近的物業，都可以轉型發展為學生公寓，當中涉及經營、定位、管理問題等，且學生對住宿有一定要求，他們的口碑亦很重要，「當一個傳一個，吸引一定客群，相信有助出租率，支持樓價向上」。



以床位計 具劏房概念

葉明慧認為，倫敦是其中一個較看好的地區，除學生數目最多，惟缺口最大，所以先決優勢是能保證客源，租金回報亦較佳。「即使同地區，學生公寓租金回報較整個單位出租為高」，因為學生公寓是按床位計，概念類似香港「劏房」。即使去年受新冠肺炎疫情影響或以住金融海嘯衝擊，英國各城市的租金均受壓，倫敦租金雖然跟隨下跌，但根據過往數據，其反彈幅度一向較其他城市領先及復元最快。

中原投資管理董事總經理江若雯(中圓圖)指，以2019至2020年度計，英國全日制大學生總數達201.5萬，其中26%為非英籍留學生，當中非在家住宿需求達170.4萬張床位，然而僅16.9%的學生能住在大學宿舍，約19%住在私營學生公寓，餘下的64.1%(即近110萬人)需其他住宿安排。數據指學生公寓床位僅68.1萬，即使預期今年約有11.5萬個床位新供應，仍未能完全滿足需要，服務斷層十分明顯，反映學生住宿市場潛力巨大。她續指，大學未必投放太多資金翻新宿舍，學生需要共用廚房等設施，相比私營學生公寓提供套房，備有獨立洗手間及煮食空間，住宿環境較為優勝，相信可吸引一定客源。

基金經理代勞

畢業於英國劍橋大學的利嘉閣地產主席施慧勤(上圓圖)分享當年住在大學校內宿舍情況，坦言「設施確實較殘舊，又要排隊去廁所同沖涼」；但與同學一齊學習及生活，大學氛圍很濃，屬難忘經驗。她認為，相比之下透過基金投資學生公寓而非個人直接投資的最大好處，是有專業團隊為你的投資「做功課」及管理物業事宜，「基金經理可以幫你篩選投資地點、暑假時學生離開後，物業如何處理，以及保養等等」，投資者可以省卻以上種種問題，交由基金經理代勞便可。

中原集團看好英國學生公寓的租賃前景，早前宣布計劃推出英國學生公寓私募基金，購買倫敦市中心3個物業，總值約2,000萬英鎊(約2.2億港元)。基金為期5年，提供租金及資產增值，到期視乎情況可直接出售或拆售物業。包括物業升值，年收益可達8%至10%。