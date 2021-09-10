借賬疑雲？內地60歲阿婆凌晨玩《王者榮耀》 騰訊：17次通過人臉識別

內地實施未成年人防沉迷相關規範和要求，限制未成年用戶遊玩網絡遊戲的時間。據內媒報道，網上流傳騰訊（700）有一名60歲實名註冊用戶於凌晨玩手機遊戲《王者榮耀》，並用遊戲角色趙雲，拿下五連殺佳績。事件引發是否未成年玩家，借用家人帳號玩網絡遊戲疑雲。

騰訊成長守護平台發公告指，官方高度關注網傳「60歲老人凌晨三點排位」一事，並迅速開展核實工作，經過篩查比對鎖定該遊戲帳號。

騰訊表示，今年3月起該遊戲帳戶因屢次被判定疑似未成年人操作，共17次觸發騰訊健康系統的人臉識別驗證，全數通過驗證，系統確認為用戶本人在進行遊戲。

網友笑指：「我奶是常山趙子龍也要告訴你？」

從查詢身分的介面截圖中可見，林姓婆婆證件號寫著「1961」年出生，讓貼文網友不禁笑指，「60歲花甲奶奶老太太，凌晨3點排位用趙雲拿5殺，讓騰訊陷入沉思。」許多網友更紛紛留言稱，「真正我阿婆都比你強」、「我奶是常山趙子龍也要告訴你？」、「誰規定60歲不能打遊戲通宵」、「如果刷17次人臉都通過，那是不是本人真的沒那麼重要了...」