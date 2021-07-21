停刊之後｜壹傳媒5月底持現金3.4億 兩個月少35%

壹傳媒(282)公布，據所得最新資料，集團於今年5月底有未經審核銀行及現金結餘約3.378億元，今年3月底則有約5.21億元，兩個月少35%，現金由集團附屬公司的各銀行帳戶持有，包括3家附屬公司被凍結的銀行帳戶資金。

集團指，未經審核銀行及現金結餘減少1.836億元，由於今年4月1日償還黎智英提供的股東貸款1.5億元及集團今年4月至5月的業務營運有關的開支淨額所致。

壹傳媒自5月18日起停止印刷形式香港《蘋果日報》及《壹週刊》，儘管台灣《蘋果日報》仍可在線上瀏覽，但集團已於6月29日收到一名獨立的第三方買家就可能出售台灣業務的不具法律約束力建議。管理層目前正就交易結構與潛在買家進行討論，倘訂立正式協議(預期不會早於7月30日)，將另行刊發公告。倘該可能出售落實，集團將不再在台灣維持任何業務。

另外，集團亦接到來自香港科技園公司的法律代表接獲函件，聲稱將軍澳工業邨駿盈街8號的營業場所可能存在違反現有租約的租賃條件，以及其可能啟動土地回收程序。集團正就香港科技園公司法律代表的函件尋求法律意見。