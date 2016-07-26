傳出手救恒大？萬科郁亮︰救人要先保證自己安全

內地房企龍頭之一萬科集團（2202）曾傳出接手債務爆煲的中國恒大（3333）部分項目及恒大物業（6666）等，今日其主席郁亮在業務交流會上表示，「房地產行業冬天來臨，誰都冷，首先要自己解決自己過冬問題，救人先要保證自己安全」。他補充，會積極想方法，在能力許可的情況下，願意做一些對行業有利的事情。

郁亮：萬科沒有停止拿地

至於內房行業現況，郁亮表示，「應該尊重常識，回歸常態，行業會有縮表過程，就像減肥一樣痛苦，但行業必有陣痛，陣痛後仍有機會，相信天下沒有做完的生意，只有沒做好的生意。」

此外，有關內地第二輪集中供地大幅降溫，流拍率亦高等問題，對於萬科的拿地策略，郁亮表示，萬科沒有停止拿地，只是投資標準有更高要求，要特別好的項目才會投。

萬科多次成爆煲內房潛在接盤俠

翻查資料，萬科已多次成為其他爆煲內房的潛在接盤俠。去年，其曾斥24億元人民幣，入股泰禾集團（深：000732），但交易一直未完成。總裁祝九勝曾回應入股泰禾問題，指萬科入股泰禾最終能否事成，取決於泰禾本身的求生慾。萬科將會全程參與，希望把事情妥善處理，但底線是不影響萬科股東的利益。而今年7月，萬科亦接手了恒大持有的深圳市高新投集團7.0798%權益。