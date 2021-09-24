傳富途來港第二上市 年底掛牌籌54億元

據媒體引述消息報道，騰訊（700）有份投資的證券交易平台富途（US.FUTU），正籌備回港第二上市，由高盛及瑞銀擔任安排行，計劃今年底前掛牌。

報道指，富途已開展第二上市的籌備工作，並將於短期內以保密形式提交上市申請，目標是今年內成事。若以發行5%股份的規模計算，集資額約7億美元（約54.6億港元）。富途首席財務官Arthur Chen回應時稱，該公司正在積極進行這方面的研究，進行綜合評估。

富途美市股價跌逾半 仍符港交所上市門檻

富途於2019年3月在美國採取同股不同權形式上市，A類股份有1票投票權、B類則有20票投票權，相信公司來港上市，將採用相同的投票權比例。

不過，按港交所（388）規定，以同股不同權形式第二上市的中概股，上市市值需至少達100億元，以及最近一個經審計會計年度的收益達10億元，又或者上市市值須達400億元。雖然富途近半年股價由高位189.7美元累計下跌逾50%，但目前市值仍超過140億美元（約1092億港元），相信符合相關門檻。

據富途2020年年報顯示，富途主要股東為創辦人兼主席李華，持有富途37.2%普通股，投票權為68%；第二大股東為騰訊，持有富途22.8%普通股，投票權為27.9%。