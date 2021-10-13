傳月底在港提交IPO申請 Lalamove澄清：未有具體上市計劃

據騰訊新聞《一線》報道，物流服務商「Lalamove」（內地又稱：「貨拉拉」）近期確定聘請建銀國際及美銀等為其在香港上市的保薦人，可能最快將於本月底在港提交上市申請。報道指，這是建銀國際近2年來，參與保薦的第一個大型項目。

Lalamove回應內媒查詢時指，公司持續關注資本市場，但是目前沒有具體的上市計劃和時間表。

Lalamove過去的6年共募資8輪 合計24.6億美元

根據啟信寶的數據顯示，Lalamove在過去的6年裏，共募資8輪總計24.6億美元（約191.9億港元）。其中2021年1月，Lalamove在2020年，剛完成E輪5.5億美元（約42.9億港元），不到一個月時間後又對外宣佈完成F輪15億美元（約117億港元）的募資。後一輪的領投方為高瓴資本，據傳當時的估值為100億美元（約780億港元）。

一位曾參與此輪募資的知情人士，曾對騰訊新聞《一線》表示，美銀為Lalamove F輪的募資顧問，當時市場對Lalamove的投資興趣非常大，甚至出現有些機構沒有拿到Lalamove的募資額度。

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